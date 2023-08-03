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15 тысяч участников: «Тинькофф» выявил финансовую пирамиду

«Тинькофф» сообщил о выявлении масштабной финансовой пирамиды

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Специалисты Центра экосистемной безопасности «Тинькофф» провели расследование деятельности компании In Touch Media и пришли к выводу, что она является финансовой пирамидой. Об этом сообщает vc.ru.

По данным расследования банка, в деятельности In Touch Media было выявлено несколько характерных признаков мошеннических схем. Во-первых, непонятно, чем именно занимается компания — на сайте лишь пространные описания услуг, без подробностей. При этом для начала «работы» необходимо внести депозит до $40 тыс. в криптовалюте.

Во-вторых, In Touch Media обещала невероятную доходность — до 1000% годовых, что в десятки раз превышает обычные ставки по вкладам. При этом доход выплачивался за счет привлечения все новых участников по схеме финансовой пирамиды.

В-третьих, отсутствовала какая-либо информация об отчетности и финансовом состоянии компании. Все расчеты велись через криптокошельки в обход российского законодательства.

По оценкам специалистов Тинькофф, в пирамиде участвовало не менее 15 тысяч человек, а ущерб может составлять сотни миллионов рублей. Сейчас компания прекратила свою деятельность, но на смену ей пришли новые организации - Ready to buy, Unite to Live и Bethle Aster с аналогичными схемами обмана граждан.

В конце июля ЦБ предупредил россиян о новых видах мошенничества под видом онлайн-игр.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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