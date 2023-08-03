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ЦБ РФ повысил курс доллара на 4 августа

ЦБ РФ повысил курс доллара на 4 августа до 93,78 рубля, евро — до 102,53 рубля

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Shutterstock

Банк России установил на 4 августа 2023 года официальный курс доллара на уровне 93,7792 рубля, что на 94 копейки выше предыдущего показателя. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро Центробанк повысил на 60 копеек, до 102,531 рубля, а курс юаня — на 12 копеек, до 13,0395 рубля.

2 августа курс доллара на Московской бирже поднялся выше 94 рублей впервые с марта 2022 года. Курс евро поднялся выше 102 рублей впервые с 20 июля.

Финансовый эксперт Владимир Григорьев заявлял, что в ближайшее время курс доллара будет колебаться в интервале 89-92 рубля. Экономист уточнил, что сейчас на курс рубля по отношению к валютам давит острая геополитическая обстановка. Влиять на него может и ситуация на фронте, добавил он. По словам Григорьева, чем увереннее будут военные позиции России, тем прочнее будет рубль.

Другой аналитик Сергей Чеврычкин прогнозировал, что курс доллара в августе будет находиться в диапазоне 88-89 рублей, а евро — 98-99 рублей.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку.

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