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В России отметили падение объема подозрительных операций по выводу денег за рубеж

Росфинмониторинг отметил снижение на треть объема подозрительных операций за год

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«Газета.Ru»

В 2022 году общий объем подозрительных операций по выводу денег из России в иностранные государства снизился примерно на треть по сравнению с 2021 годом. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Росфинмониторинга, отметив, что сейчас в поле зрения финансовых преступников — страны Азии и Ближнего Востока.

«Соответственно, смещается и фокус международного сотрудничества, которое направлено на выявление и противодействие теневым потокам. Несмотря на политизацию отдельных международных площадок и игнорирование некоторыми странами наших запросов, Росфинмониторинг активно сотрудничает с иностранными партнерами – участниками глобальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В прошлом году было проведено 900 международных финансовых расследований, в ряде которых участвовало 10 и более государств, добавили в пресс-службе.

Тенденцию сокращения объема подозрительных операций фиксировал и Центробанк РФ. В прошлом году показатель стал минимальным за весь период наблюдения и составил 36 млрд рублей (минус 16% по сравнению с 2021 годом), следует из статистики ЦБ. В первую очередь этому способствовало снижение в 1,6 раза объемов подозрительных авансовых платежей за импортируемые товары, уточнил регулятор. ЦБ отмечал сокращение объема сомнительных операций и год назад (на 17% к предшествующему).

Ранее ФАТФ не стала включать Россию в свои штрафные списки.

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