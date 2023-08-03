Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России подорожало импортное оливковое масло

АКОРТ: цены на импортное оливковое масло увеличились с начала года на 40–50%

close
100%
Freepik.com

С начала текущего года средняя в России стоимость оливкового масла из Италии, Греции, Турции и Туниса увеличилась на 40–50% в сравнении со второй половиной предыдущего года, сообщают «Известия», ссылаясь на данные аналитиков Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Эксперты полагают, что на такое положение дел повлияло снижение объемов урожая оливок в странах-экспортерах, а также ослабление курса рубля к евро.

В АКОРТ заверили, что резкий рост цены оливкового масла не нанесет удар по финансовому состоянию большинства граждан, которые чаще покупают менее дорогое подсолнечное масло.

Также в организации допустили дальнейший рост цен на оливковое масло, но уточнили, что процесс будет постепенным, так как пока во многих торговых сетях есть запасы, сформированные до корректировки оптовых цен.

Накануне стало известно, что жара, засуха, вредители и лесные пожары могут стать причиной резкого снижения урожая оливкового масла в Греции.

До этого Минторг Турции объявил о приостановлении до 1 ноября экспорта оливкового масла.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях