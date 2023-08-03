В России подорожало импортное оливковое масло

С начала текущего года средняя в России стоимость оливкового масла из Италии, Греции, Турции и Туниса увеличилась на 40–50% в сравнении со второй половиной предыдущего года, сообщают «Известия», ссылаясь на данные аналитиков Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Эксперты полагают, что на такое положение дел повлияло снижение объемов урожая оливок в странах-экспортерах, а также ослабление курса рубля к евро.

В АКОРТ заверили, что резкий рост цены оливкового масла не нанесет удар по финансовому состоянию большинства граждан, которые чаще покупают менее дорогое подсолнечное масло.

Также в организации допустили дальнейший рост цен на оливковое масло, но уточнили, что процесс будет постепенным, так как пока во многих торговых сетях есть запасы, сформированные до корректировки оптовых цен.

Накануне стало известно, что жара, засуха, вредители и лесные пожары могут стать причиной резкого снижения урожая оливкового масла в Греции.

До этого Минторг Турции объявил о приостановлении до 1 ноября экспорта оливкового масла.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.