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Евросоюз расширил санкции в отношении Белоруссии

ЕС расширил санкции в отношении Белоруссии за обход рестрикций против России

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Global Look Press

Евросоюз (ЕС) расширил санкции в отношении Белоруссии за обход рестрикций против России. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии (ЕК).

Согласно заявлению ЕК, Евросоюз ввел запрет на экспорт в Белоруссию товаров и технологий, способствующих военному и технологическому совершенствованию страны.

Кроме того, ЕС вводит дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли.

«Новые меры создают более тесную связь между санкциями ЕС против России и Белоруссии, они помогут обеспечить, чтобы антироссийские санкции не могли обойти через Белоруссию», — сказано в заявлении ЕК.

В конце июля сообщалось, что Европейский союз намерен внести 38 физических лиц и три организации в новый пакет санкций против Белоруссии.

26 июля в Брюсселе состоялось заседание по вопросу введения новых рестрикций в отношении Минска. Причиной послужила внутренняя обстановка в республике, а также ее активное сотрудничество с Москвой.

При этом стало известно, что в первую очередь ограничения коснутся товаров двойного назначения. Речь идет о беспилотниках, запчастях для самолетов и компьютерах.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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