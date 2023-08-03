Бельгия отказала российскому брокеру в разблокировке активов в Euroclear

Бельгийское казначейство отказало российскому брокеру в разблокировке активов инвесторов, замороженных в Euroclear. Компания намерена оспорить это решение. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителя компании.

Как стало известно, Казначейство Бельгии отклонило заявление «Цифра брокера» о разблокировке средств клиентов, которые оказались недоступны после приостановки взаимодействия НРД и европейского депозитария Euroclear.

Представитель «Цифры» подтвердил получение уведомления об отказе. По его словам, компания не согласна с решением бельгийских властей и намерена его обжаловать в административном порядке.

Напомним, иностранные ценные бумаги россиян оказались заблокированы в 2022 году на фоне событий на Украине после приостановки взаимодействия НРД и Euroclear. В декабре НРД получил лицензии на разблокировку активов. На данный момент лишь несколько частных лиц смогли добиться разблокировки своих активов.

В конце июля ЦБ РФ разрешил иностранцам с российским ВНЖ выводить замороженные активы.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.