Банк Англии продолжил повышение ставки

Банк Англии повысил ключевую процентную ставку до максимального за 15 лет уровня в 5,25%. Решение опубликовано на сайте банка.

Это произошло на фоне борьбы регулятора с высокой инфляцией. Таким образом, он продолжает ужесточение монетарной политики как и Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк, которые на прошлой неделе также повысили ставки на 0,25 п.п., Банк Англии дал понять, что повышение ставок в ближайшее время завершить не планирует.

«Комитет по денежно-кредитной политике обеспечит достаточно жесткий уровень банковской ставки в течение достаточно длительного времени, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%», — говорится в заявлении регулятора.

Инфляция в Великобритании в прошлом году достигла 41-летнего максимума в 11,1%, а ее снижение идет медленнее, чем в других странах. В июне инфляция составила 7,9%, что является самым высоким показателем среди крупных экономик.

Следующее заседание регулятора запланировано на 21 сентября 2023 года.

В конце июня банк Англии уже поднимал ставку на 0,5 п.п.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.