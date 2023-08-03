Пользователи Qiwi пожаловались на массовые блокировки кошельков

Сегодня утром в Telegram-каналах появились первые жалобы от пользователей электронного кошелька Qiwi на массовые блокировки без объяснения причин.

Один из пострадавших, Матвей Конухов, который пользовался Qiwi более 5 лет и имел статус «профессионального» кошелька, написал: «Заблокировали кошелек, хотя я им активно пользовался и никаких нарушений не совершал. Чтобы разблокировать, требуют селфи, договор с оператором и прочую ерунду. Вряд ли буду этим заниматься».

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В ответном комментарии служба поддержки Qiwi ответила, что «блокировка не происходит просто так», и это мера для защиты от несанкционированного доступа. Однако конкретные причины блокировки так и не были разъяснены.

Для восстановления доступа к кошельку, Qiwi предлагает отправить дополнительные сведения, такие как копию паспорта, договор с мобильным оператором и экономическое обоснование операций, написанное от руки. Однако, не все пользователи были уведомлены о необходимости предоставления таких данных. Некоторые пользователи утверждают, что их аккаунты были заблокированы навсегда без возможности восстановления.

Представители Qiwi отрицают информацию о массовой и беспричинной блокировке Qiwi.

«Вчера мы усилили меры по защите данных и денег пользователей кошелька и сейчас запрашиваем дополнительную информацию и документы по некоторым пользователям. Если все в порядке, блокировку оперативно снимаем. Усиленные меры безопасности коснулись менее 0,1% нашей активной клиентской базы. Просим наших пользователей руководствоваться только официальной информацией, сохранять спокойствие, быть бдительными и не доверять слухам и фейкам,» - сообщили в компании.

В конце июля Qiwi заявила об отсутствии уверенности в возможности договориться с ЦБ снять ограничения.

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