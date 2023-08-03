Минфин возобновит покупку валюты по бюджетному правилу

Минфин РФ возобновит покупку валюты по бюджетному правилу впервые с 2022 года. Это следует из сообщения министерства, опубликованного на его сайте.

В период с 7 августа по 6 сентября 2023 года Минфин будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 40,5 млрд рублей. Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 1,8 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В Минфине РФ объяснили, что федеральный бюджет в августе может получить более 73 млрд рублей ненефтегазовых доходов, а это на 32,7 млрд меньше ожидаемого объема по итогам июля.

Операции на внутреннем валютном рынке в рамках механизма бюджетного правила возобновились в январе 2023 года после их приостановки весной прошлого года. Центробанк начал продажу китайских юаней в интересах Минфина. Из-за того, что фактические нефтегазовые доходы бюджета складывались ниже базовых, с января по июль Центробанк только продавал валюту. За семь месяцев было продано юаней на 559 млрд рублей, следует из данных Минфина. При превышении фактических доходов над базовыми регулятор бы закупал валюту.

21 июля ЦБ РФ заявил, что будет продавать юани на рынке в эквиваленте внутрироссийских рублевых инвестиций из Фонда национального благосостояния за календарное полугодие. За первые шесть месяецв объем таких инвестиций из ФНБ достиг 288 млрд рублей. Исходя из этого, ежедневный объем таких продаж юаней за полугодие с 1 августа составляет 2,3 млрд рублей.

Накануне газета «Ведомости» сообщала, что Минфин в ближайшие месяцы отступит от бюджетного правила и откажется от покупок валюты на нефтегазовые сверхдоходы на фоне падения курса рубля.

Ранее в России допустили, что продажа юаней Центробанком поддержит курс рубля.