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Рынок самиздата в России резко вырос

«Ъ» сообщил о росте рынка самиздата в России на 30% за год

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Pexels

Рынок самиздата в России вырос на 30% в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого до 2 млрд рублей. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на комментарий гендиректора группы компаний «Литрес» (развивает «Литрес: Самиздат») Сергея Анурьева.

Текущие объемы рынка сопоставимы с показателями за весь 2020 год. Причем, в апреле-июне сегмент самиздата вырос на 44% в годовом выражении. Такой темп продаж книжной продукции авторами наблюдался в 2021 году. Участники рынка самиздата объяснили динамику расширением базы клиентов и портфеля дистрибуторов. Также росту рынка способствовали интерес к самиздату у авторов и их переход из традиционных издательств на платформы, сказали газете участники.

По итогам января-марта рынок самиздата в России впервые преодолел порог в 1 млрд рублей, но его участники указывали на замедление темпов его роста по сравнению с теми, что были до начала спецоперации. По итогам 2022 года сегмент увеличился на 20% и достиг 3,2–3,65 млрд рублей. Издатели надеются, что темпы его роста восстановятся в этом году.

Самиздат — это электронные книги, печатные или цифровые издания, которые опубликованы самим автором. В советское время самиздатом считались не прошедшие цензуру или неофициальные издания.

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