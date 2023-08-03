Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Миру предрекли дефицит риса

CNBC: миру грозит дефицит риса из-за засухи и мер по экономии воды в Таиланде

close
100%
Pixabay

Мир может столкнуться с дефицитом риса из-за засухи и мер по экономии воды в Таиланде. Об этом пишет CNBC.

Таиланд переживает период с небольшим количеством осадков — в этом месяце они составляют 60% от нормы. Чтобы сберечь воду для потребления, Управление национальных водных ресурсов (ONWR) призвало фермеров страны перейти к «выращиванию культур, которые потребляют меньше воды и [которые] можно быстро собрать». Генеральный секретарь ONWR Сурасри Кидтимонтон уточнил, что речь идет о многолетних культурах, в то время как рис относится к однолетним.

На каждый килограмм выращенного неочищенного риса требуется в среднем 2500 литров воды. Для сравнения, альтернативным культурам — например, просу, нужно от 650 до 1200 литров воды на то же количество собранного урожая.

Из-за намерения властей Таиланда экономить воду поставки риса на мировой рынок могут сократиться, что особенно критично в условиях запрета Индии на экспорт белого риса, говорится в статье.

В июле Индия запретила экспорт белого риса, не относящегося к классу басмати. Это шаг, направленный на обеспечение «адекватной доступности» на внутренних рынках, заявило тогда правительство Дели. В Rabobank допустили, что стоимость риса на бирже может рекордно вырасти в случае сокращения поставок.

В конце июля биржевая стоимость риса в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигла $572 за тонну, что стало рекордом за три года.

Ранее сообщалось о скачке биржевых цен на пшеницу из-за атаки по Одесской области.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях