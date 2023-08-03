Германия столкнулась с экономическим спадом после отказа от газа из РФ

ФРГ столкнулась с экономическим спадом после отказа от российского газа. Об этом пишет японское онлайн-издание JB Press.

«Будущее немецкой экономики не вызывает оптимизма», — уточнили в статье.

В материале отмечается, что Германия испытывает сложности с выходом из рецессии. Отказ от российского топлива значительно отразился на немецкой химической промышленности, которая входила в число драйверов экономики страны. Страна стала закупать газ в Катаре и Норвегии по ценам, которые постоянно растут.

Из-за высокой стоимости топлива, предприятия переносят за границу, что вызывает опасение за будущее производства.

3 августа в Германии заявили об экономическом кризисе, который тянет на дно всю Европу.

30 июля оппозиционная партия в ФРГ предупредила о риске деиндустриализации экономики Германии. По словам председателя оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, об этом свидетельствует рост безработицы, сокращение промышленного производства и увеличение числа банкротств.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.