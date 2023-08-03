Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Германия столкнулась с экономическим спадом после отказа от газа из РФ

JB Press: в Германии начался экономический спад после отказа от российского газа

close
100%
Global Look Press

ФРГ столкнулась с экономическим спадом после отказа от российского газа. Об этом пишет японское онлайн-издание JB Press.

«Будущее немецкой экономики не вызывает оптимизма», — уточнили в статье.

В материале отмечается, что Германия испытывает сложности с выходом из рецессии. Отказ от российского топлива значительно отразился на немецкой химической промышленности, которая входила в число драйверов экономики страны. Страна стала закупать газ в Катаре и Норвегии по ценам, которые постоянно растут.

Из-за высокой стоимости топлива, предприятия переносят за границу, что вызывает опасение за будущее производства.

3 августа в Германии заявили об экономическом кризисе, который тянет на дно всю Европу.

30 июля оппозиционная партия в ФРГ предупредила о риске деиндустриализации экономики Германии. По словам председателя оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, об этом свидетельствует рост безработицы, сокращение промышленного производства и увеличение числа банкротств.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях