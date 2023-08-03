В Германии заявили об экономическом кризисе, который тянет на дно всю Европу

Германия сейчас переживает глубокий экономический кризис. Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Все большему числу промышленных предприятий некомфортно вести бизнес в Германии. Всему виной высокие цены на энергию, дефицит специалистов, бюрократические преграды и высокие налоги. С 2019 года в крупнейших европейских экономиках существенно снизились реальные заработные платы, а также уровень личного потребления», — говорится в статье.

Как «локомотив» европейской экономики, Германия тянет на дно всю Европу, делается вывод в публикации.

По данным Статистического агентства Германии, валовой внутренний продукт (ВВП) снижается уже второй квартал подряд. В первом квартале 2023 года он сократился на 0,3%, а в четвертом квартале 2022 года — на 0,5%. Такая ситуация сложилась из-за резкого роста цен на электроэнергию, сообщало Rebelion. Стоимость энергоносителей поднялась из-за отказа покупать топливо у России. При отсутствии альтернативных источников поставок, у немецкой промышленности начались проблемы, которые отрицательно сказались на экономике и жителях страны, отмечало издание. По мнению авторов статьи, при сохранении данной тупиковой ситуации, когда «экономический локомотив» Европы опускается в кризис, Евросоюз ждут тяжелые последствия.

Ранее в США предупредили о риске затяжного кризиса на рынке труда Германии.