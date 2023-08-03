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В Германии заявили об экономическом кризисе, который тянет на дно всю Европу

DWN: Германия переживает глубокий экономический кризис и тянет за собой Европу

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Германия сейчас переживает глубокий экономический кризис. Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Все большему числу промышленных предприятий некомфортно вести бизнес в Германии. Всему виной высокие цены на энергию, дефицит специалистов, бюрократические преграды и высокие налоги. С 2019 года в крупнейших европейских экономиках существенно снизились реальные заработные платы, а также уровень личного потребления», — говорится в статье.

Как «локомотив» европейской экономики, Германия тянет на дно всю Европу, делается вывод в публикации.

По данным Статистического агентства Германии, валовой внутренний продукт (ВВП) снижается уже второй квартал подряд. В первом квартале 2023 года он сократился на 0,3%, а в четвертом квартале 2022 года — на 0,5%. Такая ситуация сложилась из-за резкого роста цен на электроэнергию, сообщало Rebelion. Стоимость энергоносителей поднялась из-за отказа покупать топливо у России. При отсутствии альтернативных источников поставок, у немецкой промышленности начались проблемы, которые отрицательно сказались на экономике и жителях страны, отмечало издание. По мнению авторов статьи, при сохранении данной тупиковой ситуации, когда «экономический локомотив» Европы опускается в кризис, Евросоюз ждут тяжелые последствия.

Ранее в США предупредили о риске затяжного кризиса на рынке труда Германии.

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