Россияне смогут оплачивать покупки в Турции виртуальной турецкой картой, пишет «Коммерсант».

Приложение Letim, с помощью которого можно оформить виртуальную турецкую карту, появилось в AppStore и PlayMarket. Оплачивать покупки можно будет QR-кодом, также есть возможность снять деньги в банкоматах.

По данным компании, скоро появится возможность совершать онлайн-операции, также будет доступна бесконтактная оплата смартфоном.

Ранее сообщалось, что в магазинах, принимающих платежи по QR-кодам Сбера, появилась возможность оплаты через Alfa Pay, сообщает пресс-служба Сбера.

Теперь пользователи приложения Aльфа-Банка или мобильного банка Альфа-Онлайн смогут не только оплачивать покупки по QR-коду Сбера при помощи своего смартфона, но и получать выгодный кешбэк. QR-код может быть в виде наклейки на торговом прилавке или может выводиться на экран POS-терминала. Таких терминалов уже более 1,4 млн по всей стране.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.