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Стало известно о нежелании Франции продавать США детали для ядерных реакторов

Bloomberg: Париж решил блокировать продажу США деталей для ядерных реакторов

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Korea Institute of Fusion Energy

По информации агентства Bloomberg, Франция рассматривает возможные действия, чтобы предотвратить местную компанию-поставщика оборудования для ядерных реакторов Velan SAS от продажи деталей США в целях защиты стратегической отрасли страны.

По данным источников, компания Flowserve планировала приобрести французское подразделение компании Velan Inc., базирующееся в Канаде, в сделке на сумму около 247 миллионов долларов. Французское подразделение Velan Inc. занимается поставкой деталей для Électricité de France, одного из крупнейших операторов атомных электростанций в мире.

Однако сделка, которая должна была быть завершена к концу второго квартала, была отложена. В связи с этим, французские власти исследуют возможности для защиты своей стратегической отрасли.

Ранее Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что за последнюю неделю эксперты организации провели дополнительные инспекции и обходы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

По его словам, в ходе проведения осмотров специалисты МАГАТЭ не обнаружили на этом ядерном объекте признаков наличия взрывчаток, мин или тяжелой военной техники. Гросси также указал, что эксперты организации «все еще ждут», когда им предоставят доступ на крыши зданий реакторов ЗАЭС.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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