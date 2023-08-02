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Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру

Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру, кроме частных программ

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Wikimedia Commons

Всемирный банк в связи с переворотом в Нигере объявил о приостановке выделения средств этой стране по всем операциям, за исключением программ в частном секторе. Об этом сообщает ТАСС.

В кредитной организации заявили, что обеспокоены попытками свергнуть демократически избранное правительство Нигера. В ответ на это, Всемирный банк решил прекратить выделение средств по всем текущим операциям до дальнейшего уведомления, за исключением партнерства в частном секторе. Оно будет продолжаться в частном секторе, подчеркнули в банке.

До этого глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель объявил эвакуацию из Нигера граждан всех стран Евросоюза.

26 июля президента Нигера Базума задержала и заблокировала в резиденции в Ниамее его собственная охрана. Они требовали подписать документ об отставке. Армия Нигера заявила, что готова атаковать мятежников. На следующий день гвардия объявила о свержении президента. Конфликт начался после того, как Базум поднял вопрос увольнения главы национальной гвардии Тчиани.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

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