Реальные зарплаты в России в мае выросли

По данным Росстата стало известно, что реальные зарплаты в Российской Федерации в мае выросли на 13,3% в годовом выражении после роста на 10,4% апреле. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в мае 2022 года реальные зарплаты снизились на 6,1%. Это произошло на фоне скачка инфляции.

В ведомстве утверждают, что в период с января по май 2023 года зарплаты выросли на 6% в реальном выражении.

В Росстате добавили, что среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2023 года составила 72 851 рубль. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 16,1%.

До этого в Росстате заявили, что уровень безработицы в Российской Федерации в июне 2023 года обновил исторический минимум и составил 3,1%.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отмечала, что сейчас уровень безработицы в стране исторически низкий — 2,4 млн человек или 3,2% по методологии Международной организации труда (МОТ). По ее словам, таких результатов удалось добиться благодаря расширению производства и взаимодействию федерального центра, региональных властей и работодателей по вопросам занятости.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.