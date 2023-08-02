В России уточнили данные по инфляции

Минэкономразвития сообщает об ускорении годовой инфляции до 4,42%, сообщает РИА Новости со ссылкой на обзор Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

За неделю от 25 до 31 июля на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,13%, при этом годовая инфляция выросла с 4,19% до 4,42%. В Минэкономразвития отмечают, что замедление недельной инфляции было вызвано снижением темпов роста цен в продовольственном сегменте.

«Также сдерживающее влияние на инфляцию оказало снижение цен в секторе услуг при удешевлении авиабилетов и услуг санаториев. В секторе непродовольственных товаров рост цен сохранился на уровне предыдущей недели. С одной стороны, увеличились темпы роста цен на легковые автомобили иностранных марок, с другой - замедлилось удорожание электро- и бытовых приборов, а также строительных материалов», — указано в обзоре.

Ранее в Центробанке сообщили о повышении годовой инфляции.

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