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Voyager и Airbus договорились построить аналог МКС

Airbus и Voyager Space объединились для строительства замены МКС

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Starlab

Американская компания Voyager Space и европейский аэрокосмический гигант Airbus заключили соглашение о создании совместного предприятия для разработки, строительства и эксплуатации частной орбитальной станции Starlab к 2028 году. Об этом говорится в пресс-релизе компаний.

Проект Starlab призван стать коммерческой альтернативой Международной космической станции. Сообщается, что станция будет способна принимать экипаж и обеспечивать постоянное присутствие людей на орбите.

В декабре 2021 года, компании Voyager Space и Lockheed Martin получили от NASA $160 млн на разработку коммерческой орбитальной станции в рамках программы развития околоземной орбиты. Теперь Voyager Space и Airbus объединяют усилия для создания Starlab.

По словам президента Voyager Space Мэттью Куты, новый проект продолжит наследие МКС. Планируется, что Starlab будет обслуживать как государственные космические агентства, так и частных клиентов.

В конце мая американские ученые заявили об отсутствии свидетельств существования внеземной жизни.

Ранее NASA и Пентагон объявили о создании ядерного космического двигателя к 2027 году.

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