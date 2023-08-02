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Курс евро вырос до 103 рублей

Курс евро на Мосбирже поднялся до 103 рублей впервые с 28 марта 2022 года

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Алексей Майшев/РИА Новости

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже вырос до 103 рублей впервые с 28 марта 2022 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные торгов.

Отмечается, что, согласно данным на момент 17:54 евро рос на 1,8%, до 103 руб. При этом в 17:57 евро замедлил рост до 102,98 руб.

До этого стало известно, что курс доллара на Московской бирже поднялся выше 94 рублей впервые с марта 2022 года.

Также финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин заявлял, что курс доллара в августе будет находиться в диапазоне 88-89 рублей, а евро — 98-99 рублей. По словам аналитика, спрос на валюту в России продолжает давить на курс рубля. В августе основными факторами давления могут стать геополитические события и окончание налогового периода, добавил он. При этом курс рубля могут фундаментально поддержать растущие цены на нефть

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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