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Курс доллара поднялся выше 94 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 94 рублей

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Алексей Майшев/РИА Новости

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 94 рублей впервые с марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

Днем 2 августа сообщалось, что курс доллара на Московской бирже поднялся до 93 рублей впервые с 6 июля.

Также стало известно, что курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей впервые с 20 июля. В 12:05 мск курс евро рос на 0,87% и торговался на уровне 102,06 рубля.

Кроме того, курс китайского юаня на торгах Мосбиржи в моменте поднимался до 13,016 рубля впервые с 14 апреля 2022 года.

Финансовый эксперт Владимир Григорьев заявлял, что в ближайшее время курс доллара будет колебаться в интервале 89-92 рубля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин объяснял «Газете.Ru», что снижение курса рубля вызвано геополитическим обострением.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку.

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