Бывший молдавский премьер осудил власти страны за энергетическую политику

Экс-премьер Молдавии Ион Кику, лидер оппозиционной Партии развития и объединения осудил президента Майю Санду за покупку газа в кредит при росте тарифов на газоснабжение населения, сообщает РИА Новости.

Кроме Санду, в парадоксальной ситуации Кику винит министр инфраструктуры и регионального развития, бывшего министра министром энергетики Андрея Спыну.

«До Санду и Спыну страна не брала кредитов на покупку природного газа - достаточно было заплатить потребителям по 4-5 леев/кв.м. [$0.28 — «Газета.Ru»], чтобы в стране был газ. Теперь мало того, что тариф стал 30 леев [$1.68 — «Газета.Ru»], так еще и кредиты приходится брать. То есть мы должны платить за газ дважды», — поянил Кику.

Он назвал преступными действия молдавских властей по скупке газа по тройной цене за счет кредита в €300 млн — при этом, уточняет Кику, Кишинев планирует взять еще один кредит в размере €165 млн.

Ранее в Молдавии заявили о бессмысленности закупок газа у «Газпрома».

Ранее председатель правления газораспределительной российско-молдавской компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что компания «Молдовагаз» запросила у национального регулятора снизить тариф.