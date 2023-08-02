Поставки СПГ в Европу упали до минимума с ноября 2021 года

Объем поставляемого сжиженного природного газа (СПГ) в Европу снизился до минимума с ноября 2021 года, сообщает Bloomberg.

Согласно данным агентства, в июле импорт СПГ снизился до 8,6 млн тонн, упав на 7% в годовом выражении. Цена газа в регионе снизилась, в результате чего СПГ стал менее привлекательным для поставщиков.

Отмечается, что за 20 месяцев стоимость сжиженного газа упала более чем на 80%. При этом трейдеры предпочитают перенаправлять поставки в Азию и ждать нового повышения цен в Европе.

До этого газета El País со ссылкой на данные Международной группы импортеров СПГ писала, что в 2022 году Европа увеличила импорт российского сжиженного природного газа на 9% на фоне продолжения конфликта на Украине. Европейский регион нарастил поставки до 14,17 млн тонн, в то время как годом ранее этот показатель составил 12,99 млн тонн.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.