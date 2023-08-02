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Япония расширила санкции против России

Япония расширила список запрещенных к ввозу в РФ товаров на 758 позиций

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Министерстве экономики Японии заявили, что в рамках нового санкционного пакета Токио расширил список товаров, запрещенных к экспорту в Российскую Федерацию на 758 позиций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве подчеркивают, что запрет вступает в силу с 9 августа. Рестрикции распространяются на материалы для фото- и киносъемки, а также бывшую в употреблении одежду. Также в Россию запретят ввозить продукцию химической промышленности, пластмассу, резину и изделия из нее, например, шины для крупногабаритных автомобилей, а также электротовары, локомотивы и вагоны для железных дорог.

Министерство также запретило ввозить в РФ дерево и изделия из него, бумага и картон, чертежи и схемы, камень, гипс, цемент, овечья шерсть и шерсть животных, хлопок и хлопковые изделия. В санкционный список включили металлы: медь, никель, алюминий, свинец, цинк, олово, а также изделия из недрагоценных металлов.

До этого генсекретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что японское правительство пока не подтверждает планы запретить экспорт в Россию новых и подержанных машин с моторами объемом свыше 1,9 л.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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