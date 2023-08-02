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США уже выделили $2,3 млрд Lockheed на восполнение поставок оружия Киеву

Lockheed уже получила $2,3 млрд из $6 млрд, заложенных на замену оружия Украине

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Пентагон выделил $2,3 млрд из $6 млрд корпорации Lockheed Martin на восполнение запасов вооружения, отправленного Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на обновленные данные министерства обороны США.

Lockheed Martin является крупнейшим производителем боеприпасов, которые США предоставили Украине. Кроме того, совместное предприятие Lockheed с Raytheon готовится получить $1,4 млрд из $1,9 млрд, зарезервированных для восполнения запасов противотанковых комплексов Javelin.

В новых данных Пентагон изменил методологию учета средств, чтобы отразить реальные денежные обязательства перед подрядчиками, а не лимиты контрактов. По последним данным, Пентагон уже выделил $9,7 млрд на восполнение запасов из $26 млрд, выделенных Конгрессом.

Контракты Lockheed Martin включают $1,4 млрд из $5,2 млрд на замену ракетных систем GMLRS, отправленных Украине. Raytheon получит $844 млн на производство зенитных ракет Patriot и $581 млн на замену ПЗРК Stinger.

Конгресс также выделил $18,6 млрд на долгосрочные потребности Украины в вооружении, из которых $7 млрд уже распределены среди американских компаний.

Недавно стало известно, что почти треть американцев одобрила отправку войск на Украину.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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