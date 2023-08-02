В ООН призвали возобновить зерновую сделку

Черноморскую зерновую инициативу нужно возобновить для стабилизации мировых цен, а пауза в продлении соглашения может усугубить проблемы продовольственной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад офиса главного экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

«Нынешнее прерывание черноморской зерновой инициативы приведет к нестабильности на рынках и значительному негативному воздействию на гуманитарную помощь... Международные цены на основные продовольственные товары, вероятно, будут колебаться в зависимости от того, останется ли украинский экспорт на рынке, в сочетании с изменением условий выращивания в других крупных странах-производителях», — сказано в документе, где также указывают, что масштабы влияния продолжающегося перерыва в зерновой сделке могут усугубиться из-за многочисленных мировых кризисов, произошедших в последние годы.

В докладе отмечается, что основная цель соглашения по зерну заключается в обеспечении глобальной ценовой и рыночной стабильности, из чего наибольшую выгоду должны извлечь беднейшие и нуждающиеся государства.

До этого президент РФ Владимир Путин в беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о проработке поставок зерна из РФ, в том числе безвозмездных.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.