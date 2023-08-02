Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ООН призвали возобновить зерновую сделку

ООН заявила о необходимости возобновления зерновой сделки для стабильности цен

close
100%
Shutterstock

Черноморскую зерновую инициативу нужно возобновить для стабилизации мировых цен, а пауза в продлении соглашения может усугубить проблемы продовольственной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад офиса главного экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

«Нынешнее прерывание черноморской зерновой инициативы приведет к нестабильности на рынках и значительному негативному воздействию на гуманитарную помощь... Международные цены на основные продовольственные товары, вероятно, будут колебаться в зависимости от того, останется ли украинский экспорт на рынке, в сочетании с изменением условий выращивания в других крупных странах-производителях», — сказано в документе, где также указывают, что масштабы влияния продолжающегося перерыва в зерновой сделке могут усугубиться из-за многочисленных мировых кризисов, произошедших в последние годы.

В докладе отмечается, что основная цель соглашения по зерну заключается в обеспечении глобальной ценовой и рыночной стабильности, из чего наибольшую выгоду должны извлечь беднейшие и нуждающиеся государства.

До этого президент РФ Владимир Путин в беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о проработке поставок зерна из РФ, в том числе безвозмездных.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях