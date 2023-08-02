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ФАС обратилась к главному оператору Пулково

ФАС выдала предупреждение главному оператору Пулково в связи с доминирующим положением

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение главному оператору Пулково компании «Воздушные ворота Северной столицы» в связи с доминирующим положением, сообщает ТАСС.

«По мнению ФАС России, в действиях оператора аэропорта содержатся признаки злоупотребления доминирующим положением по отношению к операторам, работающим на территории аэропорта. Ведомство выдало компании предупреждение о необходимости прекратить действия, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства», — указано в сообщении.

В ФАС компании «Воздушные ворота Северной столицы» дали три месяца на то, чтобы разработать и представить ведомству единый экономически обоснованный порядок ценообразования на свои услуги, а также типовой договор.

Ранее в ФАС предупредили о последствиях распространения недостоверных заявлений о ценах.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.

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