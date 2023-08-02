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Турция стала одной из самых дорогих стран для туризма

АТОР: Турция вошла в пятерку самых дорогих стран для туризма

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Martin Siepmann/Global Look Press

Турция вошла в пятерку самых дорогих массовых направлений туризма по размеру среднего чека на турпакет, уступив Мальдивам, Кубе и Шри-Ланке. Об этом говорится в докладе исполнительного директора Ассоциации туроператоров (АТОР) Майи Ломидзе.

По данным АТОР, средний чек за туры в Таиланд в августе составил 175,8 тыс. руб. в Турцию — 183 тыс. руб., на Шри-Ланку — 213 тыс. руб., на Кубу — 238,8 тыс. руб., на Мальдивы — 392 тыс. руб. При этом, согласно докладу Ломидзе, средние чеки августовских туров в ОАЭ и Египет находятся на уровне чуть выше 150 тыс. руб. на двоих.

Исполнительный директор АТОР также указала, что динамика летнего турпотока на морские курорты Турции оказалась сильно ниже ожидаемой из-за высоких цен. При этом страна все еще остается направлением номер один в выездном туризме России.

До этого канцелярия президента Турции передавала прогноз главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, согласно которому в 2023 году, вероятно, получится установить новый рекорд по числу прибывших в Турцию туристов из РФ.

29 июля советник мэра Антальи по туризму и бывший глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айык рассказал РИА Новости, что абсолютный отказ от системы all-inclusive («все включено») в турецких отелях маловероятен.

1 августа в пресс-службе правительства Приморского края сообщили о возобновлении безвизовых групповых туристических поездок между российским регионом и Китаем.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

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