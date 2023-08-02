Эрдоган ждет рекорда по числу российских туристов в Турции в этом году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на рекорд по числу российских туристов, прибывших в страну за год. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Такую точку зрения Эрдоган высказал в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в среду.

«Эрдоган выразил удовлетворенность растущим интересом российских туристов к Турции. Он уверен в том, что общими усилиями удастся поставить новый рекорд в туризме в этом году», — следует из заявления.

Как сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса МТС Travel, в 2023 году путешественники из России стали чаще выбирать Турцию, Таиланд и Китай. По данным сервиса за 2023 год, Турция опередила Белоруссию по поездкам россиян. Турпоток в январе-июне 2023-го оказался на 70% выше, чем в первом полугодии 2022 года.

Специалисты сервиса отметили, что поездки в страны дальнего зарубежья увеличились на 65%, а турпоток в Таиланд — в 12 раз, и оказался самым быстрорастущим среди всех популярных направлений.

Ранее россиянам объяснили, почему отдых в Турции станет для них дороже.