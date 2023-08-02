Комитет ОПЕК+ не изменит политику на фоне роста цен на нефть

Комитет ОПЕК+ по мониторингу рынка вряд ли внесет изменения в действующую нефтяную политику на заседании в пятницу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на шесть источников в организации.

По словам одного из собеседников агентства, повышение цен на нефть является причиной, по которой комитет, вероятно, не будет менять текущий курс. Аналитики отмечают, что ОПЕК+ может продлить действие добровольных ограничений добычи, введенных Саудовской Аравией, чтобы поддержать цены.

На этой неделе стоимость нефти Brent поднялась до трехмесячного максимума выше $85 за баррель на фоне сокращения предложения и роста спроса. Эксперты прогнозируют, что нефть будет дорожать и дальше.

В июне ОПЕК+ договорилась о широкомасштабном соглашении по ограничению добычи вплоть до 2024 года. Кроме того, Саудовская Аравия взяла на себя добровольные сокращения в июле, которые впоследствии продлила на август.

Министр энергетики ОАЭ Сухейлем Аль-Мазруи заявлял, что текущих действий ОПЕК+ достаточно, и группа «в одном телефонном звонке» от дополнительных шагов в случае необходимости.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.