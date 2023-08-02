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Пшеница подорожала после атаки на Одесскую область

Bloomberg: цены на пшеницу выросли до $6,84 после атаки на Одесскую область

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Vadim Ghirda/Reuters

Стоимость фьючерсных контрактов на поставку пшеницы в моменте подскочила на 4,9% и достигала отметки $6,84 за бушель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты торгов Чикагской биржи.

Одной из основных причин роста цен стала угроза безопасности вывоза зерна с Украине после очередного удара беспилотников по инфраструктуре Одесской области в ночь на 2 августа, сообщает агентство. По данным украинской прокуратуры, загорелись некоторые объекты портовой и промышленной инфраструктуры, а также были повреждены силосохранилище и зерновые ангары, хранилище топлива, а также другие административные и складские помещения в порту Измаил Одесской области. Он является одним из ключевых речных портов для транспортировки украинского зерна за границу.

После резкого подъема цены на пшеницу в ходе торгов скорректировались $6,63 за бушель. Накануне сообщалось, что стоимость контрактов впервые упала ниже отметки, зафиксированной после разрыва зерновой сделки — 18 июля, $6,66 за бушель.

Россия 17 июля объявила о приостановке своего участия в зерновой сделке. Причиной стало невыполнение условий Москвы. Власти страны прорабатывают новую схему поставок зерна в страны Африки через Турцию при посредничестве Катара, сообщала газета Financial Times. По информации издания, Москва хочет вытеснить Киев с глобального агрорынка, поставляя зерно «на льготных условиях». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в конце июля заявил, что Киев договорился об использовании хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для экспорта зерновых.

Ранее Путин рассказал, сколько Россия списала долгов Африке.

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