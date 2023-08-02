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ВТБ разрешил открывать счета в индийских рупиях

ВТБ сообщил о запуске для клиентов счетов и операций в индийских рупиях

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Global Look Press

ВТБ начал предоставлять розничным клиентам возможность открывать счета и проводить обменные операции в индийских рупиях. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, розничные клиенты банка уже могут переводить деньги за рубеж в 11 стран, а до конца года планируется увеличить число доступных направлений до 30.

«Появление у клиентов доступа к рупиям позволит банку реализовать следующий шаг в клиентском обслуживании и запустить переводы в Индию», — отметил Печатников.

С начала года розничные клиенты ВТБ совершили более 110 тыс. переводов за рубеж, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Средний чек перевода сократился более чем в два раза, до 100 тыс. рублей. ВТБ прогнозирует, что за 2023 год клиенты совершат около 250 тыс. переводов за границу.

В декабре 2022 года, ВТБ открыл корреспондентский счет в своем индийском филиале.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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