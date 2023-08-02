Курс юаня на Мосбирже превысил 13 рублей

Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 13 рублей впервые с апреля прошлого года, сообщает ТАСС данные торговой площадки.

К 13.10 мск, курс юаня рос на 1,29% и достиг уровня 13,004 рубля.

Ранее в этот день курс евро на Мосбирже поднялся выше 102 рублей впервые с 20 июля 2023 года, а курс доллара превысил 93 рубля впервые с 6 июля.

До этого курс доллара превысил 92 рубля впервые с 7 июля, сообщала «Москва 24».

Как писало издание Business Insider, ссылаясь на прогнозы аналитиков французского финансового конгломерата Societe Generale, по итогам 2023 года курс юаня может ослабнуть до 16-летнего минимума по отношению к доллару.

Эксперты рынка считают, что одной из главных причин ослабления китайской валюты стало снижение доверия со стороны инвесторов к экономике Китая, а основным тормозом китайской экономики — сектор недвижимости.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.