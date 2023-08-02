Россиянам оказалось сложно давать взаймы

Более половины — 55% — россиян ни у кого не берут в долг. Еще почти столько же — 47% — никому не дают взаймы. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы Superjob.

Чаще всего респонденты одалживают деньги родственникам и друзьям. Так делают 21% и 20% опрошенных соответственно.

Коллегам по работе дать взаймы готовы только 9% респондентов. Отличаются и суммы, которые россияне могут одолжить. Родственникам они могут дать взаймы 15,8 тыс. рублей, друзьям — 11,5 тыс., коллегам — 6,5 тыс.

В случае необходимости за деньгами россияне чаще всего обращаются в банк. Так делает 22% опрошенных. У родственников занимают 10% респондентов, у друзей — 7%, у коллег — 2%.

Опрос был проведен в июле 2023 года в 470 населенных пунктах России. В нем приняли участие 2500 граждан старше 18 лет, имеющие постоянную работу.

Заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников в среду заявил о полном восстановлении розничного кредитования в России до рекордных показателей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как ключевая ставка ЦБ РФ влияет на кредиты.