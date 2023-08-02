Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам оказалось сложно давать взаймы

Superjob: только 9% россиян готовы дать взаймы коллегам

close
100%
Shutterstock

Более половины — 55% — россиян ни у кого не берут в долг. Еще почти столько же — 47% — никому не дают взаймы. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы Superjob.

Чаще всего респонденты одалживают деньги родственникам и друзьям. Так делают 21% и 20% опрошенных соответственно.
Коллегам по работе дать взаймы готовы только 9% респондентов. Отличаются и суммы, которые россияне могут одолжить. Родственникам они могут дать взаймы 15,8 тыс. рублей, друзьям — 11,5 тыс., коллегам — 6,5 тыс.

В случае необходимости за деньгами россияне чаще всего обращаются в банк. Так делает 22% опрошенных. У родственников занимают 10% респондентов, у друзей — 7%, у коллег — 2%.

Опрос был проведен в июле 2023 года в 470 населенных пунктах России. В нем приняли участие 2500 граждан старше 18 лет, имеющие постоянную работу.

Заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников в среду заявил о полном восстановлении розничного кредитования в России до рекордных показателей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как ключевая ставка ЦБ РФ влияет на кредиты.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях