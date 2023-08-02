МТТ сделал доступнее общение клиентов с банком

Провайдер интеллектуальных решений для бизнеса МТТ (входит в экосистему МТС) обеспечил клиентам «Металлинвестбанка» удобное общение, сообщает пресс-служба компании. Провайдер обеспечил доступ к сервисной поддержке по местным номерам в 16 регионах присутствия финансового учреждения.

«Выделенные номера помогают нам обеспечивать высокую эффективность обслуживания и безопасности данных наших клиентов», — заявила старший вице-президент, директор департамента розничного бизнеса «Металлинвестбанка» Светлана Крошкина.

По ее словам, многоканальные телефонные номера, предоставленные МТТ, помогут повысить уровень поддержки клиентов, оптимизировать процессы обработки звонков, а также снизят затраты и повысят скорость обслуживания.

Отмечается, что клиенты «Металлинвестбанка» в Тюмени, Белгороде, Уфе, Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Краснодаре, Казани, Воронеже, Перми, Иваново, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Липецке теперь могут воспользоваться контактным телефонным номером с кодом своего региона.

«Металлинвестбанку» мы предоставляем не только услуги телефонии, но и другие инновационные цифровые сервисы, способствующие развитию коммуникационных решений одного из ведущих российских банков», — отметил директор по продажам и обслуживанию МТТ Костас Дубосас.