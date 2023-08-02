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Курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 102 рублей впервые с 20 июля 2023 года

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Алексей Майшев/РИА Новости

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей впервые с 20 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

По информации агентства, в 12.05 мск курс евро рос на 0,87% и торговался на уровне 102,06 рублей.

Утром 1 августа российская валюта потеряла около 30-40 копеек по отношению к доллару и евро, затем перешла к укреплению.

31 июля на торгах Мосбиржи евро достиг отметки в 102 рубля, а курс доллара превысил 92 рубля впервые с 7 июля, сообщала «Москва 24».

Накануне финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил, что в ближайшее время курс доллара будет колебаться в интервале 89-92 рубля. Он отметил, что сейчас на курс давит острая геополитическая обстановка, в том числе и ситуация со спецоперацией на Украине.

Другой аналитик Сергей Чеврычкин считает, что курс доллара в августе будет находиться в диапазоне 88-89 рублей, а евро — 98-99 рублей.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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