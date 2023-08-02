В России резко вырос спрос на препараты для прерывания беременности

В прошлом году спрос россиян на препараты для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции увеличился сразу на 50-60%. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma.

Согласно статистике компании, общий объем потребления средств для медикаментозных абортов в прошлом году достиг 1,4 млн упаковок, что на 60% больше показателя годом ранее. Сопоставимые цифры компания фиксировала в 2018 и 2020 годах. Препаратов для экстренной контрацепции было реализовано 2,2 млн упаковок, что на 53% выше показателей годом ранее.

В январе-мае 2023 года объем потребления мизопростола и мифепристона в дозировках, которые предназначены для прерывания беременности (из расчета упаковок), снизился на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В то же время спрос на препараты для срочной контрацепции увеличился. В первые пять месяцев этого года он вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

В компании уточнили, что с 2019 года общий объем препаратов для прерывания беременности в России падал, но 2022 год стал исключением. По мнению экспертов, опрошенных газетой, это связано с сомнениями женщин, стоит ли расширять семью в текущих политических условиях.

«Старт специальной военной операции, санкции, падение доходов населения и частичная мобилизация — все эти факторы вряд ли способствовали планированию расширения семьи. В итоге действительно мог повыситься спрос на процедуры прерывания беременности, в том числе на определенные группы препаратов», — пояснил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Эту точку зрения поддержала волонтер сети взаимопомощи женщин «ТыНеОдна», врач общей практики, локальный координатор SCORA IFMSA (занимается сексуальным здоровьем) в Самаре Елизавета Львова. По ее словам, текущая ситуация влияет «на желание людей контролировать рождение детей больше, чем когда-либо».

В Минздраве не ответили на запрос газеты. По данным Министерства, за прошлый год число всех абортов в России снизилось на 3,9%, до 395 тыс. Еще сильнее упало количество медицинских абортов по желанию женщины — на 5,3%, до 179 тыс.

Ранее сообщалось, что в России вырастут цены на лекарства из-за удорожания импортного сырья.