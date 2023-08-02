В России увеличили нормативы продаж бензина и дизеля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении нормативов продаж бензина и дизельного топлива на бирже на один процентный пункт. Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно постановлению, минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с 12% до 13% от общего объема производства, а дизельного топлива — с 8,5% до 9,5%.

Отмечается, что целью данного решения является поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке бензина и дизеля.

До этого стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила в правительство проект постановления об увеличении нормативов продаж бензина до 13%, а дизеля — до 9,5%. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что предложенные требования будут распространяться на все нефтяные компании, которые получают выплаты по демпферу, а изменения касаются только спотового рынка.

24 июля российский вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов, в ходе которого выступил за предложения Министерства энергетики России по ограничению числа экспортеров бензина.

До этого Федеральная антимонопольная служба в ответ на запрос депутата Госдумы Антона Ткачева сообщала, что по российскому законодательству не предусмотрено госрегулирование цен на нефтепродукты и стоимость топлива определяется рынком.

22 июня «Интерфакс», ссылаясь на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), сообщил, что биржевая стоимость бензина марки Аи-92 в европейской части России на торгах поднялась на 2% и достигла рекордных 58,55 тыс. рублей за тонну.

Ранее стало известно о планах России добровольно сократить экспорт нефти.