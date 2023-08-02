В Минфине рассказали о результатах введения накопительной пенсии

Министерство финансов РФ зафиксировало изменение модели поведения граждан в вопросе дополнительного пенсионного дохода после введения накопительной пенсии. Об этом сообщает РБК.

Как указали в Минфине, с момента создания накопительной составляющей удалось изменить патерналистическое поведение граждан к пониманию необходимости самостоятельного формирования дополнительного дохода к будущей пенсии.

В ведомстве отметили, что доходность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) оказалась недостаточной в силу сложных экономических условий в момент создания накопительной системы пенсионного страхования.

До этого РБК писало, что ученые РАНХиГС Александр Абрамов и Мария Чернова считают неудовлетворительными результаты реформы пенсионных накоплений в России. По мнению экспертов, решение о введении накопительной пенсии в стране, принятое в 2002 году, было правильным, и могло способствовать существенному улучшению благосостояния будущих пенсионеров. Однако итоги реформы оказались, в целом, неудачными. Ученые выразили мнение, что система обязательных пенсионных накоплений с самого начала реализации столкнулась с серьезными сложностями. Государство считало стабильность традиционной солидарной пенсионной системы более важной, чем развитие обязательных пенсионных накоплений.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.