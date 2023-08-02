Все меньше россиян рассчитывают выжить только на госпенсию

Министерство финансов России сообщило, что ввод накопительных пенсий в 2002 году заставил граждан перейти от патерналистского мышления к расчету преимущественно на свои силы, передает РБК.

Патерналистское мышление предполагает ожидание от властей обеспечения базовых потребностей и ответную лояльность граждан, предполагающую уступки государству в свободе определять некоторые модели отношений, как публичного, так и частного характера.

Отмечается, что экономические кризисы негативно сказались на доходности инвестиций в негосударственные пенсионные фонды.

До этого в РАНХиГС пришли к выводу о том, что введение накопительной пенсии в России привело к неудовлетворительным итогам.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее «Парламентская газета» сообщила, что работающим пенсионерам и гражданам, которым уже исполнилось 80 лет, с 1 августа повысят пенсию.

Ранее Торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.