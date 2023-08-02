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В России может вырасти количество долгостроя

«Известия»: в РФ на 8,5% может возрасти количество долгостроя

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Евгений Биятов/РИА Новости

В России почти на 8,5% может увеличиться количество долгостроев, что поставит пять тысяч дольщиков в опасное положение, сообщает газета «Известия».

Сейчас в РФ, сообщает издание, зафиксирован 891 долгострой. Существует риск, что в этот список попадут еще 75 возводимых жилых домов. Квартиры в этих проблемных домах купили почти пять тысяч человек. Проблема заключается в том, что эти дома строятся по старым правилам долевого строительства, когда покупатели квартир отдавали свои деньги непосредственно девелоперу.

В 2019 году, чтобы решить вопрос с обманутыми дольщиками, такая схема была заменена на механизм эскроу-счетов и проектного финансирования, что значительно уменьшило риск появления долгостроев.

В настоящее время основной причиной, по которой новостройки становятся проблемными, является неграмотно построенная финансовая модель проекта, не учитывающая возможность удорожания строительных материалов.

Ранее сообщалось, что российскими телефонными мошенниками придумана новая схема, с помощью которой жертвы не только остаются без средств на своих банковских счетах, но и попадают в огромные долги и лишаются жилья.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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