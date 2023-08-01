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В Польше заявили, что украинские политики с Зеленским «порыкивают» на Варшаву

Бывший министр Польши: ситуация с украинским зерном вредит отношениям двух стран

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РИА Новости

Ситуация с зерном из Украины вредит отношениям Киева и Варшавы. Об этом в интервью Fronda заявил бывший министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский.

«Я очень разочарован изменением риторики украинских политиков во главе с президентом Владимиром Зеленским, которые начинают порыкивать на Польшу за то, что она пытается защитить свои интересы. Мы оказали Украине огромную помощь, возможно, даже большую, чем могли себе позволить», — сказал он.

По его словам, пользуясь сложившейся ситуацией, киевские власти хотят на особых условиях закрепиться на сельскохозяйственном рынке Европейского союза. Он отметил, что из-за этого фермеры в Польше думают над тем, а есть ли смысл помогать Украине, которая, возможно, ожидает, что они пожертвуют собственным сельским хозяйством.

21 июля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к Польше с призывом «подставить Украине плечо помощи» в вопросе украинского зерна.

До этого польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявлял, что Польша не откроет свой рынок для украинского зерна после прекращения действия «зерновой сделки».

20 июля вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина раскритиковала правительство Польши за нежелание открыть границы для украинского зерна.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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