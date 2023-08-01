Аналитики прогнозируют дальнейшее сокращение поставок нефти из РФ в Индию

Импорт российской нефти в Индию снижается второй месяц подряд и может упасть в августе до минимальных с января показателей. Это происходит на фоне сокращения российского экспорта в рамках сделки ОПЕК+.Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

По ее данным, в июле поставки упали до 2,09 млн баррелей в день с 2,11 млн баррелей в июне. Также снизился импорт из Саудовской Аравии, а из Ирака — вырос до максимума с февраля.

Аналитики компании прогнозируют, что импорт нефти из России может упасть в августе до 1,6 млн баррелей в день. Это станет минимальным показателем с января 2023 года. При этом ожидается, что с октября поставки вырастут на фоне сезонного спроса в Индии.

В материале отмечается, что рост цен на нефть может создать проблемы для индийских НПЗ, поскольку на российскую нефть был введен потолок цен, и его превышение грозит импортерам санкциями.

Россия пообещала сократить экспорт нефти на 0,5 млн баррелей в день в августе. Саудовская Аравия также продлила добровольные ограничения добычи в рамках сделки ОПЕК+. Цель этих мер - поддержать цены на нефть на фоне опасений замедления мировой экономики из-за высокой инфляции и действий центробанков.

При этом цены на нефть в июле достигли максимума за почти полтора года.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.