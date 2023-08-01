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В МВД сообщили о рекордной выдаче российских паспортов

МВД РФ: выдача российских паспортов за год выросла на рекордные 46%

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Сергей Батурин/РИА Новости

Выдача российских паспортов за январь-июнь выросла на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из миграционной статистики Министерства внутренних дел РФ. Это рекорд с 2016 года, когда ведомство начало публиковать соответствующие данные.

За январь-июнь 2023 года внутренний паспорт России получили более 5 млн человек, годом ранее — 3,4 млн человек.

Причины такого прироста не связаны с демографией, допустил в беседе с RTVI демограф Алексей Ракша. По его словам, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей стали массово получать российские паспорта, что и сказалось на динамике показателей.

Загранпаспорта за первые полгода 2022 года оформили 2,5 млн человек. Это на 45% больше аналогичного показателя годом ранее. В январе-июне 2023-го загранпаспорт получили 2,8 млн человек (плюс 14% в годовом выражении).

В середине июля МВД подготовило проект постановления правительства об утверждении положения о паспорте, где перечислило основания для отказа в выдаче документа. Основаниями для отказа МВД России выдать или заменить паспорт могут стать невозможность установления личности человека, неуплата госпошлины и отсутствие гражданства РФ. Постановление должно вступить в силу 26 октября.

Ранее в «Микроне» заявили о стабильном производстве чипов для загранпаспортов.

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