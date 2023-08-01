Британские мусульмане заявили о дискриминации в банковой сфере

Мусульманский совет Британии обвинил банки в дискриминации и неправомерном закрытии счетов мусульман, сообщает РИА Новости.

«Мусульманский совет Великобритании направил письмо премьер-министру, канцлеру казначейства, лидерам оппозиционных партий и постоянному секретарю при министерстве финансов, выражая глубокую озабоченность из-за произвольного закрытия банковских счетов, принадлежащих мусульманам и мусульманским организациям», — указано в сообщении.

В организации отмечают, что ситуация с неправомерным закрытием счетов продолжается уже несколько лет, при этом британские мусульмане не могут получить ответ от финансовых организаций насчет причин закрытия того или иного счета.

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