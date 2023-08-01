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Британские мусульмане заявили о дискриминации в банковой сфере

Мусульманский совет Британии обвинил банки в дискриминации и закрытии счетов мусульман

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Мусульманский совет Британии обвинил банки в дискриминации и неправомерном закрытии счетов мусульман, сообщает РИА Новости.

«Мусульманский совет Великобритании направил письмо премьер-министру, канцлеру казначейства, лидерам оппозиционных партий и постоянному секретарю при министерстве финансов, выражая глубокую озабоченность из-за произвольного закрытия банковских счетов, принадлежащих мусульманам и мусульманским организациям», — указано в сообщении.

В организации отмечают, что ситуация с неправомерным закрытием счетов продолжается уже несколько лет, при этом британские мусульмане не могут получить ответ от финансовых организаций насчет причин закрытия того или иного счета.

Ранее стало известно, что олигархи из России тратили в Британии $1 млн в год, несмотря на заморозку счетов.

Британское правительство разрешало российским олигархам тратить более $1 млн в год в ряде случаев, хотя счета бизнесменов были заморожены.

Ранее Олега Тинькова вывели из-под санкций Британии.

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