Аналитик рассказал, к каким инструментам присмотреться после рекордов Мосбиржи

Несмотря на то, что индекс Мосбиржи полностью отыграл потери с 22 февраля 2022 года, на фондовом рынке продолжается «истерия», сказал НСН финансовый аналитик Владимир Левченко.

В связи с этим эксперт советует соблюдать осторожность на торгах и отдавать предпочтение менее рискованным инвестиционным инструментам — краткосрочным облигациям.

«Сейчас прогнозировать на короткие сроки непрофессионально, потому что фьючерс на Мосбирже давал десять месяцев подряд роста, а такого в истории не было никогда. Это говорит о том, что на рынке присутствует не просто эйфория, а истерия. Август исторически является сложным для фондового рынка, как и сентябрь», — уточнил Левченко.

Он добавил, что на российском фондовом рынке преобладают розничные инвесторы, которых больше отличает не профессионализм, а эмоциональность.

«Поэтому любые проблемы приведут к тому, что покупатели исчезнут с рынка, а продавцы могут быть, это может привести к очень резким движениям. Движение вниз бывает гораздо более резким, чем движение вверх», — заключил аналитик.

1 августа по состоянию на 14:19 мск индекс Мосбиржи достиг отметки в 3108,05 пункта, к 14:36 мск главный бенчмарк скорректировался до 3103,51 пункта. Таким образом, индикатор полностью восстановил позиции после падения с начала специальной военной операции на Украине. 22 февраля 2022 года торги закрылись на отметке 3084,74 пункта.

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