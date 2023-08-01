Курс доллара превысил 92 рубля

Курс доллара на торгах Мосбиржи вновь превысил 92 рубля. Это следует из ее данных. По состоянию на 17:16 мск «американец» торгуется на уровне 92,25 рублей.

К 17:18 мск курс немного скорректировался, доллар стоил 92,2 рублей. По сравнению с открытием торгов «американец» прибавил 0,61%. Евро стоит 101,1275 рубля (плюс 0,3325%), юань — 12,835 рублей (плюс 0,029%).

Доллар преодолел отметку 92 рубля накануне впервые с 7 июля. Американская валюта поднималась до 92,8 рублей. Евро достигал отметки 102 рубля, превышая недельный максимум. Юань впервые с апреля 2022 г. достигал 12,93 рублей.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин допустил, что продажа Центробанком РФ юаней в ближайшее время будет способствовать укреплению курса рубля, но это влияние не будет значительным. По прогнозам финансового аналитика маркетплейса «Финмир» Сергея Чеврычкина, курс доллара в августе будет находиться в диапазоне 88-89 рублей, а евро — 98-99 рублей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как ключевая ставка ЦБ РФ влияет на курс рубля.