«Аэрофлот» по итогам полугодия получил чистый убыток, но нарастил выручку

«Аэрофлот» в январе-июне 2023 года получил чистый убыток в размере 81,7 млрд рублей против 80,7 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении авиаперевозчика. При этом в компании отмечают, что скорректированный чистый убыток без влияния ФСБУ25/2018 за период составил 1,6 млрд рублей, таким образом 80,1 млрд является бумажным убытком.

В «Аэрофлоте» пояснили, что с 2022 года применяют стандарт ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», согласно которому на балансе учитываются обязательства по договорам аренды, а в отчете о финансовых результатах отражается их «неденежная» переоценка.

В связи с девальвацией рубля по новому стандарту в 2023 году «Аэрофлот» переоценил обязательства аренды по актуальному курсу и признал «бумажный» убыток.

По состоянию на конец июня валютная задолженность по лизингу составляла $5,6 млрд. Курс рубля к доллару США за первое полугодие изменился на 23,7% и на конец декабря прошлого года составил 70,3 рубля, а на 30 июня этого года — 87 рублей.

«При этом по итогам 6 месяцев 2023 года чистый убыток без учета влияния ФСБУ 25/2018 составил 1,6 млрд рублей, по сравнению с чистым убытком 38,3 млрд рублей за 6 месяцев 2022 года», — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что общий «бумажный» расход за первое полугодие 2023 года составил 87,1 млн рублей против «бумажного» дохода 149, 2 млн рублей годом ранее.

При этом оттока денежных средств не происходит, поскольку переоценка относится к долгосрочной задолженности по лизингу, подчеркивают в «Аэрофлоте».

В компания отмечают, что наблюдают улучшение операционных результатов. Это позволило уменьшить валовый убыток и убыток от продаж на 35 млрд и 40,4 млрд рублей по сравнению с первым полугодием 2022 года соответственно.

«Валовый убыток в размере 9,2 млрд рублей, сформированный преимущественно в низкий сезон первого квартала, стал наименьшими за последние 5 лет», — пояснили в «Аэрофлоте».

Кроме того, сообщается, что в первом полугодии 2023 года компания увеличила пассажирооборот на 51,4%, объем перевозок груза на 18,2%, что обеспечило рост выручки на 48,1% по сравнению с первым полугодием 2022 года, до 205,4 млрд рублей.

Таким образом, отмечают в компании, «Аэрофлот» продолжил улучшать финансовые результаты по сравнению с 2022 годом.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» открыл онлайн-продажу билетов на совместные перевозки с «Победой».