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В Киргизии отменили лимиты на переводы

Национальный банк Киргизии снял все ограничения на переводы валюты

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Акылбек Батырбеков/РИА Новости

Национальный банк Киргизии разместил постановление, в соответствии с которым в стране снимаются все ограничения на переводы валюты. Об этом сообщается на сайте финансовой организации.

«Денежный перевод по международной системе денежных переводов на территории Киргизской Республики предоставляется получателю в валюте, отправленной отправителем и отличной от национальной валюты Киргизской Республики — сома», — уточнили в Нацбанке республики.

Отзыв или отмена денежного перевода по международной системе денежных переводов из Киргизии будет производиться в той же валюте, в которой отправляли перевод.

Весной прошлого года киргизские власти ограничили коммерческим банкам возможность выдачи денежных переводов клиентам в иностранной валюте. Получить их можно было лишь в той валюте, из страны которой были отправлены денежные средства. Объяснилось, что ограничение введено для экономической безопасности и стабилизации обстановки на внутреннем валютном рынке Киргизии.

До этого Государственная дума во II чтении разрешила бесплатные переводы до 30 млн рублей в месяц между своими счетами.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.

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