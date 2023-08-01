РЖД хочет повысить тарифы для обеспечения безопасности

ОАО «Российские железные дороги» планирует запросить у правительства дополнительную индексацию грузовых тарифов на 1% в 2024 году. Эти средства пойдут на обеспечение транспортной безопасности. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Как стало известно «Коммерсанту», монополия направит соответствующий запрос в рамках подготовки к тарифной кампании на следующий год. По данным источников издания, расходы ОАО РЖД на транспортную безопасность в 2022 году превысили 45 млрд рублей. Это существенно больше, чем предусмотренный 1% индексации тарифа.

Предполагается, что дополнительная индексация поможет компании компенсировать часть этих расходов. Сейчас их приходится покрывать за счет собственных средств ОАО РЖД.

Повышенные траты на безопасность связаны с ростом террористических угроз. За последнее время участились случаи подрыва путей и поджога оборудования, в том числе в регионах вдали от зоны боевых действий.

По словам экспертов, запрос ОАО РЖД объективно оправдан обстановкой. В первую очередь речь идет о противодронной защите, телеметрии и страховании объектов.

При этом грузоотправители не согласны, что рост расходов на безопасность должен компенсироваться за счет повышения тарифа. Они отмечают, что и без того тарифы ОАО РЖД в последние годы растут темпами выше инфляции.

Так, в 2022 году индексация составила 18,6%, а в 2023 году тариф повысился уже на 9%. К этому добавились отмена льгот на угольный экспорт и рост тарифов на руду.

С учетом этих факторов компании опасаются дальнейшего удорожания перевозок из-за новой надбавки ОАО РЖД. По их мнению, такие расходы должно компенсировать государство, а не грузоотправители.

В конце июля стало известно о планах РЖД запустить доступ пассажиров в поезда по биометрии.

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